Złóż wniosek o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2019/2020

Nabór wniosków stypendialnych: - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 25 września 2019 roku. - słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 20 października 2019 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W powyżej sprawie informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 62 7429615.

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku

Obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 – 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:

w sytuacji, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym); załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.; zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o wysokości w 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS) tych członków rodziny, którzy uzyskali dochody.