Złodziejski duet ukradł rower, ale daleko nie uciekł

- W sobotę, 13 czerwca br. po godz. 22.00 policjanci z Posterunku Policji w Dobrzycy otrzymali zgłoszenie o kradzieży roweru marki Marathon. Do zdarzenia doszło w Dobrzycy na ul. Koźmińskiej. Właściciel, pozostawił jednoślad przy sklepie. Gdy z niego wyszedł roweru już nie było. Mundurowi natychmiast zajęli się sprawą i po upływie kilku minut zatrzymali dwie osoby, odpowiedzialne za ten czyn. Okazało się, że są to mieszkańcy gminy Jarocin: 34-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta. Na widok radiowozu porzucili rower w pobliskich krzakach i tłumaczyli policjantom, że idą na spacer - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Jak się okazało, sprawcy kradzieży byli pijani. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu, kobieta - 2,5. Policjanci ustalili, że do sklepu wybrali się, by ukraść alkohol. Oboje mieli już na swoim koncie podobne przestępstwa.

33-latka i jej kompan zostali przewiezieni do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut kradzieży. Rower wrócił do właściciela. Teraz oboje za swój czyn odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara pozbawienia wolności do pięciu lat.