Zielona Noc w przedszkolu pełna atrakcji i dobrej zabawy

Wybiła godzina 17: 00 i wtedy do przedszkola nadciągnęła gromada dzieci wraz z rodzicami. Po krótkim pożegnaniu w szatni, dzieci udały się ze swymi bagażami do sali, w której czekały na nich przygotowane niespodzianki i zadania do wykonania. Najpierw złożyli uroczystą przysięgę, że tego wieczoru nie będą marudzić, płakać i narzekać i udowodnią, że są prawdziwymi przedszkolakami. Potem były już tylko emocje i radość z wykonywania poszczególnych zadań m.in.: zabawa w podchody, zabawy przy muzyce z poduszeczkami, odnalezienie ukrytego skarbu (popcornu), seans filmowy –dobranocki, a wszystko to w atmosferze ciemności i światła latarek. Dzieci zostały również zaproszone na uroczystą kolację - pizzę.

- Dzieci, choć zmęczone, ale bardzo szczęśliwe z pamiątkowymi certyfikatami, opaskami symbolizującymi noc, lizakiem, balonem i wesołą buźką witały przybyłych po nie rodziców. Zielona nocka wszystkim bardzo się podobała, dzieci uśmiechnięte, pełne wrażeń z rodzicami wróciły do swoich domów - podkreślają wychowawczynie.