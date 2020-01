Zestawienie najlepszych liceów i techników w kraju! Jest nowy ranking "Perspektyw". Znamy miejsca pleszewskich szkół

Jest to już dwudziesta druga edycja popularnego zestawienia, w którym brane są pod uwagę licea ogólnokształcące oraz technika z całej Polski. Ranking "Perspektyw" to jedna z bardziej oczekiwanych informacji nie tylko dla samych szkół, ale także uczniów, którzy planują swoją dalszą edukację. Zdaniem jego autorów ma on być źródłem informacji o szkołach i ich poziomie kształcenia.

Ranking Perspektyw 2020 - Pleszewskie liceum coraz wyżej

W tegorocznej edycji rankingu znalazła się trzy placówka edukacyjne z naszego powiatu. Na 462 miejscu w kraju sklasyfikowano Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie. W porównaniu do ubiegłego roku jest to awans aż o 260 pozycji. Tym samym szkoła otrzymała srebrną odznakę jakości, która przysługuje szkołom z miejsc od 201 do 501. Placówka powróciła również po kilku latach niebytu do grona 50 najlepszych liceów w Wielkopolsce i zajęła w 2019 roku 38 pozycję. Od lat prym w tym zestawieniu wiodą ogólniaki z Poznania. Najlepszą szkołą z Południowej Wielkopolski okazało się III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, które w rankingu zajęło 7 miejsce. Na 25 pozycji sklasyfikowano I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a na 29 - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.