Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski był gospodarzem 9. Gali Żeglarskiej, która odbyła się dziś w ratuszu. Uroczystość była okazją do podsumowania minionego sezonu, wręczenia odznaczeń, a także nagrodzenia najlepszych osiągnięć żeglarskich i klubów.

Kaliska Gala Żeglarska odbyła się po raz dziewiąty. Było to uroczyste podsumowanie 2019 roku w wykonaniu żeglarzy z południowej Wielkopolski.- Niewątpliwie do największych sukcesów kaliskich żeglarzy należy wyczyn kapitana Zenona Jankowskiego, który zajął pierwsze miejsce w prestiżowych regatach samotników na Bałtyku. To Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland. Po raz pierwszy żeglarz ze śródlądzia w tych regatach odniósł zwycięstwo - mówi Piotr Gulczyński, prezes Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.Tytuł honorowy Osiągnięcia Żeglarskiego Roku 2019 w kategorii indywidualnej zdobył kapitan Zenon Jankowski, który zdobył pierwsze miejsce w grupie ORC w regatach Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland i pierwsze miejsce w klasyfikacji najszybszy jacht.