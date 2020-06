Żegocin. OSP ma już 100 lat! Z okazji jubileuszu w miejscowym kościele została odprawiona uroczysta msza św.

Obecnie jednostka dysponuje lekkim samochodem strażackim typu Ford i przyczepką wyposażaną w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych czy niesienia pomocy podczas klęsk żywiołowych. - Pojazd jest zawsze gotowy do wyjazdu, a sprzęt do użycia za sprawą druhów z jednostki operacyjno-technicznej, która liczy 10 strażaków. Przeszkolonych mamy 18 osób - podkreśla Stanisław Jankowski. Ogółem jednostkę tworzy 43 druhów.

Żegocińska straż najpierw miała do dyspozycji małą, drewnianą remizę. Zmianę w tej kwestii przyniósł okres powojenny. Druhowie przeprowadzili się do budynku, który stanowił własność Państwowego Funduszu Ziemi. W 1976 r. podjęto uchwałę o wybudowaniu w czynie społecznym nowej remizy. Zaangażowanie samych druhów, jak i społeczeństwa w prace było tak duże, że już po roku remiza była gotowa. Przez lata była modernizowana oraz doposażana i służy strażakom do dzisiaj. - Na przestrzeni tych 100 lat w samym Żegocinie wybuchło kilkanaście groźnych pożarów, w których gaszeniu nasza jednostka zawsze brała udział. Kilka zagrożeń udało się zdusić w zarodku. Strażacy pomagali lokalnej społeczności również w inny sposób, m.in. gdy rzeka Prosna występowała ze swych brzegów druhowie ratowali dobytek i płody rolne przed zalaniem zabezpieczając brzegi workami z piaskiem - opowiada prezes jednostki. Ochotnicy za swą postawę byli odznaczani medalami, odnosili sukcesy w zawodach pożarniczych czy na niwie sportowej. Biorą czynny udział w życiu miejscowości. Organizują zawody, turnieje, konkursy rysunkowe. - 100-letni dorobek zobowiązuje nas druhów, a w szczególności młode pokolenia do kontynuowania działalności OSP Żegocin, aby była zawsze gotowa nieść pomoc i służyć społeczeństwu - kończy Stanisław Jankowski.

