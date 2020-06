Żegocin. Modlitwą oraz muzycznym wspomnieniem parafianie uczcili 100. rocznicę urodzin wieloletniego proboszcza oraz papieża Jana Pawła II

Kolumbowie - Rocznik 20. Rodzili się wielcy, święci, nasi rodacy

Maj 1920

Na świat przyszło dwóch chłopców:

W Wadowicach – Karol

W Gębicach – Czesław

Pewnie nigdy nie spotkali się osobiście, nie rozmawiali, nie podali sobie dłoni, nie wymienili spojrzeń…

A jednak wiemy, że byli sobie bliscy, była Osoba, która w przedziwny sposób Ich połączyła, którą Oni na pewno spotkali i bardzo pokochali. Dwóch chłopców z Polski – rocznik 20

Jeden dany światu – pozostał w Watykanie

Drugi ofiarowany naszej parafii – czuwa w Żegocinie

Kim była Ta osoba – wie każdy

Totus Tuus – mówił do niej Karol

Matko nasza Żegocińska – zwracał się do Niej Czesław

To Maryja – Matka Boża– stanęła na drogach życia, powołania

i służby Bogu, tych dwóch chłopców, mężczyzn, kapłanów.

To Ona powiedziała do nich:

„Uczyńcie wszystko co Wam mówi Syn”…

I tak zrobili.

Uwielbili Boga – ofiarowując Siebie i wszystko co posiadali – Maryi.