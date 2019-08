"Żeby osiągnąć pełen sukces, musielibyśmy zainwestować około milion złotych" - mówi burmistrz. Jakich inwestycji wymaga sieć wodociągowa?

Problem występuje natomiast ze studnią w Augustynowie, która piaszczy. - We wrześniu wprowadzimy tam kamerę i zobaczymy, co się dzieje, jak to naprawić - podkreśla burmistrz.

Potrzebne inwestycje

Z małej stacji wodociągowej w Koźmińcu na bieżąco zaopatrywane w wodę są dwie miejscowości. Tutaj większych szans na rozbudowę nie ma, pojawiają się one w Karminku, ale trzeba wykopać studnię, dołożyć filtry. W tej sprawie są prowadzone rozmowy z firmą Adros. Prezes przedsiębiorstwa jest gotów partycypować w kosztach budowy studni i przyłącza wodnego między Izbicznem a Nowym Światem. - W ten sposób po części rozwiązalibyśmy problem Adrosu - zaznacza gospodarz Dobrzycy.

Kolejna studnia znajduje się we wsi Ruda. Tutaj też pewne inwestycje są nieodzowne, aby „pchać” wodę w kierunku Lutyni i Fabianowa, co znacząco odciążyłoby stację w Karminku. - Wykorzystujemy około 7 metrów na dobę, a mamy możliwość 37. W Rudzie naprawdę mamy sporo wody, w perspektywie ma ona iść do Dobrzycy. Na dzisiaj, żeby osiągnąć pełen sukces, musielibyśmy zainwestować około milion złotych w wodociągi. W tej chwili nie ma tragedii, ale Adros, który nie brał wody, teraz bierze 200 metrów na dobę. To są olbrzymie ilości, a my w pierwszej kolejności mamy dostarczyć wodę mieszkańcom. Firma ma dwie swoje studnie, a i tak nie nadąża z produkcją wody - opowiada Jarosław Pietrzak.