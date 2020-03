Zebranie wiejskie we Wronowie. Z wójtem gminy Gizałki spotkali się mieszkańcy trzech sołectw. Jakie tematy wzbudziły ich zainteresowanie?

Gospodarz gminy tłumaczył mieszkańcom, co wpływa na wysokość stawek za odbiór i transport odpadów . - Rośnie liczba śmieci, rosną koszty ich zagospodarowania - mówił Robert Łoza, jednocześnie podkreślając, że spośród wszystkich gmin jarocińskiego porozumienia, to w Gizałkach obowiązuje najniższa stawka - 13 zł od osoby. - Wiem, że jest drogo, ale w porównaniu z innymi samorządami nie ma tragedii - wyjaśniał. Wójt zachęcał mieszkańców do dokładnego sortowania śmieci. - Już przeprowadzamy kontrole. Nie chcemy karać ludzi, tylko wskazać, co jest robione dobrze, a co źle - mówił.

Co z tymi autobusami?

Jakie kwestie najbardziej interesowały mieszkańców? Przedstawiciele lokalnej społeczności dopytywali o możliwość przedłużenia linii autobusowej do Białobłot. Chodzi o popołudniowy kurs z Pleszewa. - Nie mamy, jak dostać się do lekarza, ani jak wrócić - podkreślała jedna z pań. - Wszyscy mówią, że rząd daje pieniądze na odtwarzanie linii autobusowych, a u nas nic się nie dzieje. Nie wszyscy mają samochody, nie wszyscy mają w domu młodego człowieka, który mógłby nas zawieźć - dodawał kolejny z mieszkańców. - Dopłata do kursów jest, ale ona wynosi 0,80 zł od wozokilometra. Takie dofinansowanie to żart, bo cena za wozokilometr kształtuje się na poziomie między 7 a 8 zł, a koszty, jakie ponosi przewoźnik są nie do pokrycia z wpływów ze sprzedaży biletów - odpowiadał Robert Łoza. Wójt podkreślał, że gmina już dokłada do transportu publicznego prawie 150 tys. zł. Gdyby gizalski samorząd chciał dołożyć pieniądze do wspomnianego kursu oznaczałoby to kolejny spory wydatek. - Ile osób pojedzie takim autobusem? 2-3? - pytał gospodarz gminy. - Jeśli przewoźnikowi, by się to opłacało, to on by to zrobił, ale ludzie nie jeżdżą autobusami. 5 osób nie jest w stanie pokryć kosztów takiego kursu. Teraz autobusy wożą główne młodzież szkolną - kontynuował wójt.