Zebranie wiejskie w Kwileniu. Mieszkańców w największym stopniu interesowała kwestia oświetlenia oraz stawek za odbiór i transport śmieci

11 lutego z gospodarzem gminy w sali OSP spotkali się mieszkańcy Kwilenia. Na zebraniu pojawiło się około 30 osób. Największym zainteresowaniem i jednocześnie najwięcej emocji wzbudzał temat gospodarki odpadami komunalnymi. - Co wpływa na cenę śmieci? Od kiedy na terenie gminy zaczną obowiązywać nowe stawki? Czy to już koniec podwyżek? - m.in. takie pytania do burmistrza kierowali mieszkańcy sołectwa. Początkowo od 1 stycznia opłata za odpady w gminie Chocz miała wynosić 16 zł od osoby. Uchwała jednak nie weszła w życie, bo uchybień dopatrzyła się Regionalna Izba Obrachunkowa. Dwa miesiące poślizgu spowodowały, że stawka 16 zł była już nieaktualna. Nowa wyniesie 18 zł od osoby i ma wejść w życie od 1 marca. - Robimy wszystko, żeby tak się stało - mówił burmistrz Marian Wielgosik. Ewentualne opóźnienie może spowodować kolejną podwyżkę. A do niej może dojść w kolejnych miesiącach nawet, jeśli stawka 18 zł zacznie obowiązywać w marcu. - Od kwietnia ZGO znów podniesie nam ceny - podkreślał gospodarz Chocza. Z innych tematów mieszkańcy w największym stopniu dopytywali o kwestię montażu oświetlenia na terenie wsi.