Zebranie uczestników scalenia odbędzie się 7 kwietnia na placu przed Domem Seniora w Kwileniu. Czego będzie dotyczyć?

W związku ze stanem epidemii, jaki obowiązuje na terenie kraju, spotkanie odbędzie się na placu przed Domem Seniora w Kwileniu. Przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii w Poznaniu będą się spotykać z mieszkańcami wg. kolejności alfabetycznej:

8.00 - nazwiska od litery A do B;

8.30 - nazwiska od litery C do D;

9.00 - nazwiska od litery F do J;

9.30 - nazwiska od litery K do Ł;

10.00 - nazwiska od litery M do P;

10.30 - nazwiska od litery S do Ś;

11.00 - nazwiska od litery T do U;

11.30 - nazwiska od litery W do Ż;

Proces scaleniowy został podzielony na dwa etapy. Pierwszy, właśnie dobiegający końca, zakładał wykonanie prac projektowych i geodezyjnych. Został wyceniony na ponad milion złotych. W wyniku przeprowadzonych prac zapewniono nowo wydzielonej działce dostęp do drogi oraz poprawiono kształt działek dostosowując ich granice do sieci dróg i rowów. Średnia powierzchnia działki wzrosła z 0,3887 do 0,5681 ha. Zredukowano ich pierwotną ilość do 69%. Jednym z istotnych efektów scalenia jest zmniejszenie liczby bardzo małych działek o powierzchni do 10 arów, do których rolnicy nie otrzymują dopłat bezpośrednich. Z 241 liczba takowych spadła do 87, przy czym większość stanowią działki zalesione, zadrzewione i zabudowane.