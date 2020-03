Zdecydował ostatni mecz. LZS Gołuchów najlepszym zespołem XII edycji Futsal Ligi, Krzysztof Konieczny królem strzelców [ZDJĘCIA, WIDEO]

Trzy drużyny przed ostatnią kolejką miały szansę na mistrzowski tytuł Futsal Ligi Gołuchów. W najtrudniejszej sytuacji była Myjnia pod Brzozą, która musiała wygrać swój mecz i liczyć na remis w spotkaniu dwóch LZS-ów. Zespół z Lenartowic zrobił swoje. Po emocjonującym widowisku pokonał Bloki. Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku gracze Myjni mogli zasiąść na wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach i oczekiwać na rozstrzygnięcie ostatniego mecz sezonu.

Zwycięzca brał wszystko. Remis oznaczał porażkę dla obu drużyn. Nie dziwi więc, że jedni i drudzy rozpoczęli bardzo uważni i zdyscyplinowani. Z czasem zaczęła uwidaczniać się przewaga gołuchowian. Zawodnicy Kuchar mieli coraz większe problemy z powstrzymaniem Macieja Marcinkowskiego. Po jego dwóch akcjach w krótkim odstępu czasu piłkę do bramki kierował Jakub Michalak. Po zmianie stron dotychczasowy wicelider zdołał strzelić kontaktowego gola. Z rzutu wolnego uderzył Emil Marszałek i futbolówka po rykoszecie wpadła do siatki. To oznaczało emocjonującą i nerwową końcówkę. W ostatnich 5 minutach przegrywający dwukrotnie domagali się podyktowania rzutu karnego. W obu przypadkach gwizdek sędziego milczał. Po drugiej stronie boiska za to dwa razy do przedłużonego rzutu karnego podszedł Maciej Marcinkowski. Za pierwszym razem górą był Marcin Żółtek, za drugim piłka zatrzepotała w siatce. W tym momencie do końca spotkania pozostawało kilkanaście sekund i LZS Gołuchów mógł rozpocząć świętowanie mistrzowskiego tytułu! Wicemistrzem XII sezonu Futsal Ligi została Myjnia pod Brzozą. Kuchary kończą rozgrywki na 3. miejscu.