Zdalne nauczanie jest zbyt dużym obciążeniem. ,,Nie można żyć szkołą i w szkole" od świtu do zmroku

W piątek, 27 marca, do nauczycieli i rodziców trafiły zalecenia przygotowane przez burmistrza Pleszewa Arkadiusza Ptaka zaniepokojonego formą, jaką przyjęło zdalne nauczanie, także w pleszewskich szkołach. Burmistrz podkreśla, że jest bardzo wdzięczny uczniom i nauczycielom za ich zaangażowanie i pracę włożoną w uruchomienie platform, komunikatorów i innych narzędzi do pracy z uczniami, a także samym uczniom i nauczycielom za ich aktywność. Jest jednak zdania, że ,,nie można żyć szkołą i w szkole" od zmierzchu do świtu.

- W moim przekonaniu nie można „żyć szkołą i w szkole” od świtu do zmroku. Dotyczy to Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Opanowały nas listy zadań do wykonania, terminy zwrotu wypełnionych kart pracy, skany, zdjęcia, systematyczna informacja zwrotna, walka o dostęp do komputera w wielu domach i potrzeba udawadniania wszystkim wszystkiego. Pandemia potrwa z pewnością przynajmniej kilka tygodni. Postarajmy się ten czas przetrwać w warunkach wzajemnego szacunku nie zapominając o istocie nauczania i o tym, że po nadchodzących doświadczeniach już nic nie będzie takie samo - zachęca burmistrz.