Zarząd województwa podjął decyzję o zmianach w WRPO 2014+. Około 63 mln zł środków unijnych zostało przesuniętych na projekty zdrowotne

Wybuch epidemii COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prowadzone działania mające zminimalizować skutki przebiegu epidemii, wymuszają wyposażenie szpitali w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej, co skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym tych jednostek.

Część placówek ochrony zdrowia nie posiada wystarczających zasobów lokalowych i ludzkich do realizacji niniejszych zadań, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Biorąc to wszystko pod uwagę, po konsultacjach z Komisją Europejską, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zmianach w WRPO 2014+, które skutkują natychmiastowymi przesunięciem ok. 63 mln zł środków unijnych na projekty zdrowotne. - Przygotowujemy zbiorcze zakupy, głównie środków ochrony osobistej, bo te są najbardziej oczekiwane, dla wszystkich wielkopolskich szpitali. Będziemy się też starali zakupić respiratory. Szpitale biorące bezpośrednio udział w zwalczaniu epidemii będą też otrzymywać indywidualne wsparcie - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu). Projekt będzie polegał na zakupie niezbędnego sprzętu oraz/lub przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych w związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie Wielkopolski, w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej wraz z pracami remontowo-budowlanymi związanymi np. z adaptacją pomieszczeń, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 Dofinansowanie z EFS wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu). Projekt zakresem rzeczowym obejmuje zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na cele walki z chorobą COVID-19, wynagrodzenie personelu, w tym w szczególności medycznego, zakup odczynników i materiałów medycznych, badań, testów oraz innych materiałów zgłoszonych przez szpitale, placówki lecznicze oraz inne jednostki działające na terenie województwa.

- Projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Ich zakresy określono na podstawie zgłoszonych potrzeb przez podmioty lecznicze. Aktualnie prowadzone są konsultacje z placówkami ochrony zdrowia, mające na celu określenie priorytetowych obszarów wsparcia, w celu zapewnienia największej skuteczności podejmowanych działań - podkreśla marszałek. ZWW podjął również decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego. Zakres projektu obejmuje następujące zadania: wykonanie oznaczeń w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wśród osób poddanych kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wśród pracowników medycznych szpitali klinicznych zgodnie z rekomendacjami WHO;

uzupełnienie sprzętu medycznego laboratorium diagnostycznego dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2;

zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;

uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla szpitala w związku z zwalczeniem COVID 19.

Projekt zakłada wykonanie ok. 2 tysięcy testów, przy czym jednostkowy koszt badania oszacowano na 400 złotych. Daje to w skali miesiąca kwotę 800 tysięcy złotych na koszty bezpośrednie związane z realizacją oznaczeń. - Niezmiernie istotne są także środki ochrony osobistej dla szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpitale te przejęły dużą część zakresu świadczeń medycznych z jednostek wyłączonych z bieżącego funkcjonowania, na rzecz leczenia pacjentów z COVID-19. Skutkuje to ogromnym obciążeniem tych jednostek i koniecznością zagwarantowania niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej - tłumaczy Marek Woźniak.

- Dodajmy, że z myślą o tym, by lekarze mogli skutecznie walczyć z epidemią COVID-19, podjęliśmy decyzję o przekazaniu po 300 tysięcy złotych dla naszych wojewódzkich szpitali w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, czyli w sumie 1 mln 200 tysięcy złotych. To wsparcie finansowe kierujemy do naszych placówek zdrowia z myślą o zabezpieczeniu bieżącej ochrony osobistej personelu medycznego. Z kolei naszemu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pomożemy w zakupie aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych, przekazując 80 tysięcy złotych, co zwiększy przepustowość wykonywania testów na koronawirusa - opowiada marszałek.

100 tysięcy złotych z rezerwy kryzysowej wesprze Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w działaniach, prowadzonych w związku z tworzeniem zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Instytut ma już gotowy prototyp, teraz czas na jego upowszechnienie. Obecnie dopinane są kwestie jak najszybszego uruchomienia produkcji. Wiąże się to z wydatkami z tytułu walidacji zestawu i jego optymalizacji do powszechnego użytku w laboratoriach diagnostycznych. Dzięki wsparciu finansowemu dostępność do testów znacząco wzrośnie, co jest głównym zaleceniem WHO.