zarażamydobrem Instruktorzy nauki zawodu z CKiW OHP szyją maseczki dla szpitala

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie włączyło się w szycie maseczek dla pracowników Pleszewskiego Centrum Medycznego. Kadra instruktorów nauki zawodu, która szkoli na co dzień młodzież m.in. w zawodzie krawca ma do dyspozycji materiał medyczny, który dostarczył szpital. Praca idzie sprawnie i maseczki na bieżąco trafiają do załogi PCM.

Do tej pory instruktorzy nauki zawodu z pleszewskiego CKiW OHP uszyli już ponad 2.500 maseczek. Są wykonane ze specjalnego materiału, który jest bezpieczny dla użytkowników. - Ponieważ mamy możliwości i dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym uznaliśmy, że należy pomóc naszej służbie zdrowia w tej trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Jak powszechnie wiadomo, maseczki są asortymentem, który wymaga częstej wymiany i jest zużywany w ogromnych ilościach. Szpital dostarcza nam materiał , a nasza kadra szyje jednorazowe maseczki zgodnie z wymogami - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor CKiW OHP w Pleszewie. Pleszewskie Centrum Medyczne nie jest szpitalem dedykowanym pacjentom z koronawirusem, ale wszystkie procedury bezpieczeństwa muszą być spełnione podczas przyjmowania nowych pacjentów i poruszania się przez personel po szpitalu. - Nie przesadzę, jeśli powiem, że pleszewskie OHP uratowało nam życie szyjąc dla nas maseczki. Na początku pandemii były momenty tak krytyczne, że maseczek brakowało wszędzie. Dzisiaj dzięki wsparciu Centrum jesteśmy spokojni i wiemy, że ich zapasy się nie wyczerpią. Są one szyte z atestowanego materiału medycznego, który spełnia parametry niezbędne do wykonywania maseczek chirurgicznych - dodaje Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. W sumie w szycie maseczek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zaangażowanych jest sześć osób. To instruktorzy z warsztatu krawieckiego i tapicerskiego, krojeniem zajmuje się instruktor z warsztatu ogrodniczego i pracownik warsztatu gastronomicznego . Gotowe maseczki są dostarczane do szpitala przez kierownika warsztatów.