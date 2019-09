Zaprosili rodzinę płk. Mozdyniewicza na uroczystość w Pleszewie

- Życiorys mojego Ojca i jego zasługi- wierna służba Ojczyźnie- są powszechnie znane. Dodam tylko, że był również wspaniałym ojcem i głową rodziny. Bywał wprawdzie surowy, ale zawsze sprawiedliwy. Wierzył słowom „ Bóg Honor Ojczyzna” wyhaftowanym na sztandarach jednostek, w których służył i którymi dowodził. Na zawsze pozostał wierny tym ideom, które również wpajał swoim dzieciom i po dziś dzień są one przekazywane w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie. - napisał w liście do organizatorów pleszewskiej uroczystości Mirosław Mozdyniewicz, syn pułkownika.

We wrześniu 1939 roku Mieczysław Mozdyniewicz trafił do niewoli niemieckiej, w której przebywał przez pięć lat. Tam również walczył z okupantem zarzucając Niemcom m.in. łamanie Konwencji Genewskiej. Za to wielokrotnie był surowo karany i skazywany na izolację w bardzo ciężkich warunkach.

- Wcześniej jednak trafił do Pleszewa. Podczas dowodzenia 70 Pułkiem Piechoty w latach 1927-1935 znacząco wpłynął nie tylko na poprawę życia swoich żołnierzy, ale i też przyczynił się do rozwoju miasta. To z jego inicjatywy powstał pleszewski stadion sportowy, na którym ćwiczyli również jego podwładni. Podopieczni pułkownika też dostali szansę na zdobycie wykształcenia, a ich pociechy mogły uczęszczać do przedszkola stworzonego przez pułk. Był również otwarty na współprace z mieszkańcami i wraz ze swoimi żołnierzami czynnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. Warte podkreślenia jest również to, że w tym mieście znalazł żonę.- Anielę Janiak, z którą miał syna Mirosława - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor CKiW oraz współorganizator uroczystości.