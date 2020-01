Zakończyła się przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrzycy. - Jesteśmy po odbiorach - mówi burmistrz Jarosław Pietrzak. Procedury jeszcze jednak trwają i PSZOK najprawdopodobniej zostanie otwarty dla mieszkańców w połowie stycznia.

Dotychczasowe terminy oraz godziny otwarcia PSZOK są zdaniem ludzi niewystarczające i nie odpowiadają ich potrzebom

W 2020 r. PSZOK będzie działał trzy razy w tygodniu, w tym jeden dzień od godziny 15.00. Po ustaleniu nowych terminów odbioru Urząd Miejski Gminy Dobrzyca poinformuje o tym mieszkańców

Blisko 123 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała Dobrzyca na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w stolicy gminy. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę ponad 200 tys. zł. Mieszkańcy będą mogli oddawać odpady, których do tej pory nie mogli przywozić do punktu. Chodzi m.in. o lakiery czy farby. Lokalna społeczność z niecierpliwością oczekuje na ponowne otwarcie PSZOK-u. - Wiem, że ludzie czekają. Mają zgromadzone spore ilości odpadów. W tym pierwszym okresie na pewno będziemy musieli wydłużyć i zwiększyć częstotliwość funkcjonowania PSZOK-u - mówił burmistrz Jarosław Pietrzak.Przerwa to dobry moment na wprowadzenie zmian. Radny Karol Banaszak chciałby, aby od stycznia punkt był czynny 3 razy (do tej pory był otwarty 2 razy) w tygodniu oraz aby co najmniej w jednym z tych dni przyjmowano odpady od mie-szkańców w godzinach popołudniowych, tj. po 15.00.- tłumaczył zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.Na tym radny nie poprzestaje. Ma nadzieję, że uda się wzorem innych gmin wprowadzić zmiany w regulaminie PSZOK-u. Dokładnie chodzi o wprowadzenie ewidencji osób/podmiotów przywożących śmieci do punktu; ewidencji ilości dostarczanych odpadów oraz określenie ewentualnych limitów przywożonych śmieci i opłat za ich przekroczenia.Propozycje zmian spowodowane są dużym przyrostem odpadów oddawanych do punktu. Rajcy podejrzewają, że jest grupa mieszkańców, która przywozi śmieci z pobliskich gmin. Pytanie, czy jest to sąsiedzka przysługa czy sposób na zarobek pozostaje otwarte.Czy gmina zdecyduje się na modyfikacje?- mówi burmistrz Jarosław Pietrzak. W nawiązaniu do propozycji zmian organizacyjnych w prowadzeniu ewidencji osób i ilości przywożonych odpadów włodarz podkreśla, że każda osoba oddając śmieci do punktu jest spisywana z imienia i nazwiska ze wskazaniem jakiego typu odpad przywiozła. - Na chwilę obecną nie ma możliwości prowadzenia ilościowej ewidencji śmieci, ponieważ PSZOK nie posiada wagi. Zakupimy ją w późniejszym terminie - opowiada burmistrz.Ograniczenia ilości odpadów takich jak zużyte opony, odpady wielkogabarytowe czy budowlane i rozbiórkowe, może dokonać Rada podejmując stosowną uchwałę.