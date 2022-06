Zakończenie roku szkolne 2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszewie. Ostatni dzwonek rozbrzmiał z wielką siłą. W końcu upragnione wakacje!

Zakończenie roku szkolnego to ważne wydarzenie w życiu całej społeczności szkolnej. Uczniowie rozpoczynają wakacje. W piątek, 24 czerwca na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2, punktualnie o godz. 9 rozpoczęła się uroczystość zakończenie roku szkolnego w pleszewskiej Dwójce.

Uczniów pożegnała dyrektor szkoły Roma Kaczmarek. - Ostatnie lata, to był wyjątkowy okres. Kwarantanna, nauka hybrydowa, ale daliście radę. Dziękuję również nauczycielom, bo widziałam ile trudu to kosztowało. Dziękuję rodzicom za wsparcie, bo byliście nie tylko ze swoimi dziećmi, ale również z nami - nauczycielami. Zaczynają się wakacje. Życzę Wam wszystkim, żebyśmy spotkali się za dwa miesiące pełni zdrowia, szczęśliwi i radośni. Niech ten czas będzie czasem wypoczynku i radości. Zero smutków! Radujcie się! - podkreślała dyrektor pleszewskiej Dwójki.