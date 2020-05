Zakład Komunalny w Gizałkach zakupił nową kosiarkę bijakową na wysięgniku. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się koszenie poboczy dróg

Wysięgnik kosiarki pozwala na koszenie w odległości do 6 m. Szerokość listwy koszącej wynosi 1,2 m. Urządzenie jest wyposażone w bijaki do koszenia trawy, krzewów i gałęzi do 4 cm zarówno na powierzchniach płaskich, jak i skarpach, rowach czy nasypach. Zakup sprzętu zostanie dofinansowany z budżetu gminy Gizałki. Jeszcze w tym tygodniu na terenie gminy rozpocznie się koszenie poboczy dróg, więc kosiarka przejdzie swoisty chrzest bojowy.