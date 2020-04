Zakażeni koronawirusem pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie zostali przetransportowani do szpitala zakaźnego w Poznaniu

Nie, jak pierwotnie planowano, do szpitala jednoimiennego w Wolicy, ale do Poznania trafili zakażeni koronawirusem pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Do stolicy Wielkopolski zabrano 4 osoby (3 mężczyzn i kobietę), bo ponowny test u 8 innych zakażonych dał wynik ujemny i są już traktowani jako ozdrowieńcy.

Akcja przewiezienia pacjentów z tzw. szpitalika przy ulicy Podgórnej 2 rozpoczęła się 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 16.30 i trwała około 50 minut. Podopieczni placówki zostali ewakuowani wojskowymi karetkami do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Akcję koordynowała 12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, a uczestniczyli w niej również: 2. Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu, 6. Batalion Chemiczny Sił Powietrznych ze Śremu, żandarmeria wojskowa i policja. Dom Pomocy Społecznej opuszczą dziś również 3 pracownice, które pozostawały na oddziale odkąd podjęto decyzję o jego zamknięciu. Panie zostały skierowane na kwarantannę, którą odbędą na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Na powrót do domu muszą więc jeszcze trochę poczekać. Przypomnijmy, że Oddział I Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, na który składają się dwa budynki, tj. jeden przy Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 oraz drugi przy ul. Podgórnej 2, został zamknięty 5 kwietnia 2020 r. Decyzja ta była spowodowana wykryciem koronawirusa u jednej z pracownic Domu Pomocy Społecznej. Pracownicy i mieszkańcy przebywający w wyżej wymienionych budynkach zostali poddani kwarantannie. Badania potwierdziły koronawirusa u 12 pensjonariuszy. Wszyscy przebywali w budynku przy ul. Podgórnej 2. Zobacz galerię (85 zdjęć) Ewakuacja zakażonych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Wideo