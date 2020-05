Zainteresowanie wynajmem jest mniejsze niż w ubiegłym roku czy może wręcz przeciwnie? Gołuchowski Ośrodek Kultury i Turystyki przed sezonem

Turystyka to jeden z sektorów, które zostały bezpośrednio dotknięte kryzysem wynikającym z pandemii. Majówka przepadła, ale wakacje, choć ich wizja wciąż jest niepewna, stanowią szansę na odbicie się od dna. Od 4 maja decyzją rządu hotele i pensjonaty znów mogą przyjmować gości. Eksperci przewidują, że w tegoroczne lato, w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie spadnie liczba osób, która będzie wypoczywać za granicą. Z jednej strony może to być dobry prognostyk dla rodzimej branży, ale z drugiej wiele osób ze względu na trudną sytuację finansową, spowodowaną mniejszymi zarobkami czy utratą pracy, na wakacyjny wyjazd, nawet krajowy, nie będzie po prostu stać. Sprawdziliśmy, jak sytuacja z wynajmem wygląda w Gołuchowskim Ośrodku Turystyki i Sportu. - Na chwilę obecną mamy pojedyncze rezerwacje. Co do sezonu zainteresowanie wynajęciem domków w porównaniu do roku ubiegłego jest mniejsze, chociaż przez cały czas są telefony z zapytaniami. Mam nadzieje, iż z dnia na dzień będzie przybywać rezerwacji - opowiada Paweł Mencel, kierownik GOTiSu.