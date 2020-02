Zagrożenia związane z ASF i obowiązki dla właścicieli świń. Trwają spotkania Powiatowego Lekarza Weterynarii z producentami trzody chlewnej

To, że będziemy mieli do czynienia z afrykańskim pomorem świń jest według wielu opinii więcej niż pewne. Pytanie, jak się do tego przygotujemy? To zależy od was i od nas

- mówił Andrzej Długiewicz. Podstawą wszystkiego jest bioasekuracja. Jeśli rolnicy odpowiednio nie zabezpieczą swoich gospodarstw, a zostanie w nich stwierdzony ASF, to producenci trzody chlewnej mogą zapomnieć o odszkodowaniu za likwidację stada. - Na szczęście w Wielkopolsce jeszcze nie odnotowano wirusa u świń. Aby do tego nie doszło musi być wdrożona bioasekuracja, która wymagana jest prawem we wszystkich miejscach, gdzie hodowana jest trzoda chlewna - podkreśla Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zasady działania zwalczania chorób zakaźnych od lat są takie same. Na czym polegają? Na gaszeniu ogniska w miejscu, w którym się pojawiło. Metody są tylko administracyjne, nie ma półśrodków, nie ma możliwości leczenia. Zwierzęta z zapowietrzonego stada są zabijane, a ich zwłoki wywożone do utylizacji.

Wspólny interes

Wirus nie zagraża człowiekowi, ale w sensie ekonomicznym zagraża nam wszystkim. - My w tej chwili kibicujemy Niemcom, po to, żeby u nich nie zdarzył się ASF. Bo jak do tego dojdzie, to Chińczycy przestaną od nich brać wieprzowinę. W związku z tym rynek unijny się zrównoważy w sensie cenowym i wszyscy to odczują. Już od nas nie chcą brać wieprzowiny czy drobiu ze względu na ptasią grypę. To jest nasz wspólny interes. Gramy do jednej bramki i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wystąpieniu ASF na naszym terenie - podkreślał Andrzej Długiewicz.