Zaduszki Muzyczne w Zajezdni Kultury już w sobotę!

Młodzieńczą energią i przebojowością będą mieli okazję zachwycić członkowie gnieźnieńskiej grupy VHS. Artyści serwują słuchaczom alternatywne brzmienia i emocjonalne, osobiste teksty. Na swoim koncie mają już pierwsze sukcesy. Ich muzyka znalazła się między innymi na antenie Programu Czwartego Polskiego Radia oraz playliście „Alternatywna Polska“ Spotify. Największym dotychczasowym sukcesem zespołu jest wygrana Festiwalu Supportów 2018, gdzie dzięki wsparciu publiczności oraz przychylnych notach jury wywalczyli kontrakt na nagranie debiutanckiej płyty, nad którą właśnie pracują. Zostali również wyróżnieni jako półfinaliści Jarocińskich Rytmów Młodych.

Z akustycznym koncertem na Zaduszkach wystąpi Natalia Lubrano, której towarzyszyć będą muzycy Q-Artist: Lechosław Nowak, Szymon Wieczorkiewicz, Marcin Mańka, Tomasz Ratajczak i oczywiście Artur Kowalski. Natalia Lubrano to obdarzona charakterystycznym matowym głosem wokalistka, która szerszej publiczności jest znana z V edycji programu The Voice of Poland 2014 , gdzie dotarła do półfinału, a także z X edycji Must Be the Music, w której wywalczyła 3 miejsce w finałowej klasyfikacji z zespołem THE LIONS. Występowała również w trasach koncertowych w projektach polskich artystów, takich jak Andrzej Smolik czy Renata Przemyk, oraz na festiwalu w Opolu, a na swoim koncie ma także autorską płytę i wiele innych projektów.