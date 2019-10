- Zachowamy pakiety socjalne. Naprawimy to, co zepsuł rząd PiS - przekonują kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Kampania już na finiszu

Piotr Kusiakiewicz, "ósemka" na liście KO do Sejmu, ubolewał, że kampania w Pleszewie zamiast do merytorycznej dyskusji o Polsce, sprowadziła się do niszczenia materiałów wyborczych kandydatów KO. Jego zdaniem 13 października wyborcy zdecydują, czy Polska pójdzie w kierunku, do którego dążyła od 30 lat, czyli demokratycznych państw europejskich czy wybierze model państwa obowiązujący na Węgrzech. - A stąd już blisko do standardów białoruskich i rosyjskich - zaznaczał. - Apeluję do państwa, idźcie na wybory i oddajcie głos na kandydatów KO. Oni gwarantują, że ustrój demokratyczny w Polsce będzie trwał i szedł w kierunku, o który przez lata walczyliśmy - podkreślał.

- Pakiety socjalne – 500+, 13. i 14. emerytura - wszystkie kwestie, które wspierają ludzi są nam bliskie i będziemy je podtrzymywać - obiecywał Mariusz Witczak, "jedynka" na liście. Jednocześnie poseł zaznaczał, że w Polsce jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, uporządkować. Wymieniał służbę zdrowia, bałagan w oświacie, smog, edukację, czy problemy z edukacją wyższą, które jego zdaniem wynikają z upolitycznionych działań. - Z profesorem Januszem Pęcherzem współtworzyliśmy Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu. Byliśmy jej pracownikami. Ja jestem pracownikiem do dzisiaj, tylko, że urlopowanym. Jest nam bardzo przykro, że zainwestowano bardzo duże pieniądze w kierunek medyczny, a nie zrealizowano naboru. W systemie ochrony zdrowia brakuje rąk do pracy. Nie rozumiem, jak można tak po PRL-owsku wydać pieniądze, zrobić jeszcze wokół tego uroczystości, zaprosić PiS-owskich dygnitarzy, a na koniec nie zrealizować naboru. Dlatego te i inne sprawy, które poruszaliśmy w kampanii chcemy rozwiązywać - opowiadał. - Jesteśmy osobami, która od lat pracują w regionie i chcemy nadal, we współpracy z samorządami, dbać o nasze lokalne wspólnoty - podkreślał.