Zachował w pamięci historyczne dziedzictwo Czermina i okolic

Himalaista i podróżnik Rafał Fronia gościł w pleszewskiej bibliotece

Rafał Fronia był gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Himalaista opowiadał o przebiegu zakończonej sukcesem wyprawy na Lhotse - czwartego co do wysokości szczytu Ziemi. Mówił również o tym, dlaczego uważa Denisa Urubko za jednego z najlepszych wspinaczy naszych c...