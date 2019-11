Za wspomnienia z wakacji otrzymali nagrody i wyróżnienia

Ponad 300 prac wpłynęło na kolejną edycję konkursu plastycznego organizowanego przez Stowarzyszenie "Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej". Jury w składzie: przewodnicząca Małgorzata Giezek - Stempniak, Jolanta Molska, Anna Bogacz i Przemysław Marciniak miało nie lada trudny orzech do zgryzienia z wyborem najlepszych i najpiękniejszych prac. Przewodnicząca jury podkreślała, że jednym z najważniejszych kryteriów było samodzielne wykonanie pracy. - My to widzimy - podkreśliła z uśmiechem. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia specjalne w trzech kategoriach wiekowych. Przyznano również nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Stowarzyszenia "Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej" oraz dyrektora Domu Kultury w Pleszewie.

Listę nagrodzonych opublikujemy wkrótce/