Siostra Paula i siostra Gracjana oraz Mikołaj i Daniel z Domu Chłopaków w Broniszewicach gościli w studiu programu "Pytanie na śniadanie".

Dominikanki z Broniszewic i chłopcy z Domu Chłopaków gościli w porannym programie TVP. Siostry mówiły o kalendarzu, który udało im się wspólnie stworzyć i noszącym tytuł „Po co rodzą się niedoskonałe dzieci?”. Jak podkreślała podczas programu siostra Paula dzieci rodzą się po to, żeby pokazać nam, ze każdy zasługuje na miłość. - Te dzieci są też godne życia i miłości i wiele wnoszą do społeczeństwa - zaznaczyła.W tym przedświątecznym czasie każdy z nas może dorzucić swój grosz do skarbonki, gdzie siostry gromadzą środki na spełnianie chłopięcych marzeń. Wystarczy zakupić kalendarz na stronie KALENDARZ.DOMCHLOPAKOW.PL