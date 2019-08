Z regionu: Skorzęcin. Nie udało się uratować 18-latka

Uzupełniamy informacje o treść opublikowaną na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie:

17 sierpnia 2019 r. po godzinie 20:20 do SK KP w Gnieźnie wpływa zgłoszenie o topielcu w Jeziorze Niedzięgiel. Do zdarzenia zadysponowane zostały zastępy OSP Skorzęcin i z łodziami OSP Wiekowo, OSP Witkowo oraz JRG Gniezno. Dodatkowo przez dyspozytora wojewódzkiego wyjechała Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa z JRG 1 w Poznaniu. Gdy nasi druhowie otrzymali dokładne informacje na temat zdarzenia skontaktowali się z zaprzyjaźnionymi ratownikami WOPR którzy na co dzień zabezpieczają tamtejsze kąpielisko a byli już po godzinach pełnienia dyżuru. I to właśnie oni jako pierwsi rozpoczęli działania ratownicze. Zlokalizowali oraz ewakuowali z wody na brzeg nieprzytomnego 18-latka. Na molo przejęli go druhowie ze Skorzęcina wraz z ratownikiem medycznym zatrudnionym na czas wakacyjny. Przybyłe na miejsce jednostki pływające sprawdziły raz jeszcze miejsce odnalezienia topielca w celu wykluczenia kolejnych poszkodowanych. Ostatecznie działania ratownicze trwały ponad 3 godziny, reanimacja przez zespół „P” i „S” Państwowego Ratownictwa Medycznego, przy wsparciu strażaków, po decyzji lekarza została przerwana. Nie udało się uratować młodego mężczyzny, który zbyt długo przebywał pod wodą.