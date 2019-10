Z regionu: ksiądz oskarżony o pedofilię. Na jaw wychodzą porażające szczegóły

24 maja 2018 r. do organów ścigania w powiecie wolsztyńskim wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez księdza Mariana B. , co mogło być przyczyną decyzji kapłana o przeniesieniu do innej parafii. Po śledztwie trwającym kilka miesięcy do sądu w Wolsztynie skierowany został akt oskarżenia , a wobec księdza zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu kontaktowania się i zbliżania do ofiary na odległość mniejszą niż 5 metrów.

Ze względu na bezpieczeństwo i dobro osoby pokrzywdzonej, jak i jej rodziny proces został wyłączony z jawności. Na tą chwilę nie wiadomo również, czy ksiądz złożył jakiekolwiek wyjaśnienia w tej sprawie i czy przyznaje się do postawionych mu zarzutów.

"POBUDZAŁ PALCAMI JEJ GENITALIA I SIĘ ONANIZOWAŁ"

Szczegóły sprawy, o którą oskarżony jest Marian B. opisał ostatnio na swojej stronie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

- Była małą, niewinną dziewczynką i jak mówi chciała tylko przyjąć do serca Jezusa. Ale dla księdza Mariana B. niewiele to znaczyło i w czasie przygotowań do pierwszej komunii świętej wykorzystał seksualnie 8-letnią Wiktorię - brzmi wpis ośrodka na facebooku. - Przychodziła za zgodą rodziców do kościoła uczyć się modlitw, ksiądz kazał jej zostawać gdy wszystkie dzieci wychodziły. Kazał dziecku opowiadać o tym jak się onanizuje i pytał czy chciałaby za pieniądze wystąpić w filmie pornograficznym. Gdy opowiadał o tym dziewczynce jednocześnie obnażał ją, pobudzał palcami jej genitalia i sam się onanizował. Kazał dziewczynce przychodzić wielokrotnie tłumacząc jej, że księża tak robią z każdą dziewczynką tylko nie wolno o tym mówić, ośmiolatka nikomu więc o tym nie powiedziała. Dziewczynki wierzyły że to co robił ksiądz jest tajemnym rytuałem który przechodzą wszystkie dzieci idące do komunii, ale nie wolno o tym z nikim rozmawiać.