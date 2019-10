Z regionu: 50-letnia kobieta oddała oszustom 260 tys. złotych...

30 września, około godziny 9:15 mieszkanka powiatu ostrowskiego odebrała telefon od kobiety podającej się za jej córkę. Kobieta poinformował 71-latkę, że spowodowała wypadek w którym zginęła kobieta i potrzebuje 220 tysięcy złotych na zapłatę kaucji, by uniknąć kary więzienia. Następnie oszustka przekazała telefon mężczyźnie, który poinformował, że jest policjantem i jeśli nie zostanie wpłacona kaucja jej córka trafi do więzienia. Pokrzywdzona miała czekać na osobę, która zjawi się u niej w domu po odbiór pieniędzy. W tym czasie mąż pokrzywdzonej miał jechać do Ostrowa Wielkopolskiego do biura notarialnego podpisać dokumenty związane z przekazaniem pieniędzy. Funkcjonariusze ustalili, że w czasie kiedy mąż pokrzywdzonej przebywał na terenie miasta do ich miejsca zamieszkania przyszedł nieznany mężczyzna, któremu następnie seniorka przekazała pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych.

Kilkanaście minut później, przestępcy w podobny sposób oszukali 50-latkę i jej rodzinę. Kobieta, która zwracała się do pokrzywdzonej „mamo” poinformowała o spowodowaniu przez nią wypadku ze skutkiem śmiertelnym, i aby uniknąć jej aresztowania musi ona wpłacić 420 tysiący złotych. Oszustka tłumaczyła, że poda do telefonu policjantkę. 50-latka miała pozostać w domu, natomiast jej mąż i córka która z nimi przebywała w domu mieli jechać do Ostrowa Wielkopolskiego podpisać dokumenty w związku z wypadkiem. Gdy pokrzywdzona została sama w domu podjechał „kurier” odebrać pieniądze. 50-latka przekazała oszustom 260 tysięcy złotych.