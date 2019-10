Przebrani za anioły i postaci świętych śpiewali pieśni religijne, tańczyli, modlili się. Marsz stanowił jeden z elementów Nocy Świętych zorganizowanej przez ojców franciszkanów. Przed wyjściem na ulice wierni spotkali się w kościele. Zaczęło się od modlitwy różańcowej, a później została odprawiona msza św. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu.

We Wszystkich Świętych do 12 stopni, ale pogodnie. Za to w Zaduszki pogoda się popsuje i pojawią się opady deszczu