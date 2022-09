XVI Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Młodzi strażacy rywalizowali i dobrze bawili się w Sośnicy

XVI Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Położona w gminie Dobrzyca Sośnica była gospodarzem XVI Rajdu Rowerowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To tutaj spotkało się blisko 70 druhów z całego powiatu pleszewskiego. Wszyscy musieli zmierzyć się z konkurencjami przygotowanymi przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, ratowników medycznych z pleszewskiego szpitala oraz zaśpiewać piosenkę rajdową. Każdą gminę reprezentowała jedna drużyna. Oprócz gospodarzy, w zabawie wzięli udział młodzi ludzie z Czermina, Gizałek, Kars, Niniewa i Pleszewa.

- Wyjeżdżamy za granicę, cudze chwalimy, a uważam, że w powiecie pleszewskim jest wiele pięknych miejsc, które warto zaprezentować młodzieży. Dziś jesteśmy w Sośnicy, gdzie swój dwór miał znamienity ród Chłapowskich, gdzie jest piękna aleja grabowa, która prowadzi do zabytkowego kościoła. Poznawanie naszego regionu to jeden z celów przedsięwzięcia. Kolejne to edukacja, integracja i po prostu dobra zabawa - opowiada Zbigniew Serbiak, prezes Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie. To właśnie ta organizacja przygotowała dla młodzieży sobotni rajd, a bezpośrednio za jego realizację była odpowiedzialna komisja młodzieży.