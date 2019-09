XV Sesja Rady Miejskiej Gminy Chocz. Kontrowersje wokół nadzwyczajnego posiedzenia, podczas którego radni mieli wybrać ławnika sądowego

Długo trwały targi dotyczące dwóch uchwał. Pierwsza odnosiła się do skargi na uchwałę rady z 2010 r . dotyczącej trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Druga również nawiązywała do tego tematu. Obie sprawy radni "załatwili" już na nadzwyczajnej sesji, która została jednak zwołana niezgodnie z przepisami. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że wojewoda je unieważni. W związku z tym przewodnicząca Anna Koniewicz-Kruk zaproponowała podjęcie po raz kolejny wspomnianych wcześniej uchwał i naprawienie błędu. Część radnych uważała, że lepiej wstrzymać się i poczekać na rozstrzygnięcie wojewody. Ostatecznie oba punkty wycofano z porządku obrad.

Nie zabrakło odwołań do XIV nadzwyczajnej sesji, podczas której radni mieli wybrać ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie. Kandydatki były dwie: Ryszarda Kaźmierska i Maria Welke. Rozstrzygnięcie nie zapadło, gdyż przewodnicząca rady zdecydowała się zamknąć obrady ze względu na brak - jej zdaniem - odpowiedniego dokumentu i tym samym nie dopuściła do podjęcia uchwały. Taka decyzja wywoła kontrowersje i doprowadziła do kolejnych niesnasek.

Szerzej o wydarzeniach sesyjnych w kolejnych numerach "Gazety Pleszewskiej".

**Grecka policja rozbiła gang handlujący noworodkami. Oskarżono ponad 70 osób[/b