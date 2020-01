XIX Bal Hipolita. Przyjaciele ZSUG po raz kolejny wspaniale bawili się na imprezie zorganizowanej przez Radę Rodziców działającą przy szkole

Do wspólnej zabawy tradycyjnie zaprosiła Rada Rodziców działająca przy szkole. Przewodnicząca Marlena Juszczak wspólnie z dyrektor placówki Iwoną Kałużną powitały gości i życzyły wspaniałego wieczoru. Oto, żeby to była niezapomniana noc dbał Zespół Muzyczny Trans serwujący te najnowsze i te dobrze znane przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek. Wielkie wrażenie na wszystkich zrobił pokaz sztuczek barmańskich w wykonaniu Dawida Dominiaka z World of Drinks. Okazałe i pyszne torty musiały przypaść do gustu nawet najwybredniejszym smakoszom. Nie zabrakło loterii fantowej. Do zdobycia były atrakcyjne nagrody.