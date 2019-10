XII sezon Futsal Ligi Gołuchów nabiera tempa. Po dwóch kolejkach kompletem punktów mogą pochwalić się trzy drużny. Na czele Spomasz Pleszew

Liderem jest Spomasz, który nie miał problemów z pokonaniem Kajewa. Za jego plecami Myjnia pod Brzozą. Zespół z Lenartowic do zwycięstwa poprowadził Emil Biadała. Podium uzupełniają Bloki. Gołuchowianie „wyszarpali” wygraną w derbowym pojedynku z LZS-em. Bloki objęły prowadzenie, ale równo z syreną kończącą pierwszą połowę do remisu doprowadził Adrian Hajdasz. Po zmianie stron to LZS pierwszy zadał cios, ale w nerwowej końcówce w ciągu kilkudziesięciu sekund Bloki odwróciły losy pojedynku.

Trzecia seria spotkań już w sobotę. Początek o 15.00.

Wyniki 2. kolejki

Kajew - Spomasz 3:10

Dariusz Maćkowiak, Jakub Morawski, Kamil Tomaszewski - Jacek Janecki (3), Michał Kuźniacki (4), Maciej Paterka (3),

Tursko - Stal-Pot Amatorzy 9:2

Tobiasz Górny, Krzysztof Maryniak, Sebastian Maryniak (2), Marcin Mielcarek (3), Dawid Rynowiecki, Hubert Strzykała - Tomasz Mikołajczak, Mikołaj Potarzycki,