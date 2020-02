XII Gala Pleszewskiego Sportu. Olga Czajka (junior) i Dawid Sobkowiak (senior) najlepszymi sportowcami 2019 roku!

Reprezentant Polski kontra najmłodszy kapitan w ekstraklasie, czyli wspomnienie Turnieju sprzed 12 lat

Od IV ligi do miejsca na podium w ekstraklasie. Od 10-latka z głową pełną marzeń do reprezentanta Polski. 12 lat to w świecie piłki nożnej wystarczający czas na spełnienie marzeń. Udowadniają to słynni uczestnicy Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” z 2008 roku.