Wyprawki czekają na najmłodszych czytelników

W ramach akcji, dzieci otrzymają książkę idealną do rozpoczęcia przygody z czytaniem i Kartę Małego Czytelnika, a ich rodzice - broszury informacyjne przypominające o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Co trzeba zrobić, by Twoje dziecko otrzymało wyprawkę?

➡️ Przyjdź z dzieckiem do biblioteki i załóż mu kartę czytelnika.

➡️ Poproś o Wyprawkę.

➡️ Dziecko otrzyma książkę z broszurą dla rodzica oraz Kartę Małego Czytelnika.

➡️ Za każdą wizytę dziecka zakończoną wypożyczeniem minimum 1 książki z księgozbioru dziecięcego czytelnik otrzyma naklejkę.

➡️ Po zebraniu 10 naklejek dziecko otrzyma dyplom