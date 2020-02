Do zdarzenia doszło w sobotę, późnym wieczorem, w miejscu, w którym często dochodzi do groźnych zdarzeń. Kobieta z ciężkimi obrażeniami została przewieziona do pleszewskiego szpitala. Mimo starań lekarzy, niestety, zmarła.

Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnią pleszewscy policjanci.