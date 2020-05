Wypadek dwóch ciężarówek. Mieszkaniec naszego powiatu został uwięziony w rozbitym pojeździe [ZDJĘCIA]

Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Oba jechały w tym samym kierunku. Choć dokładny przebieg zdarzenia ustalają policjanci, to możemy poinformować, że ciężarowy Mercedes typu autolaweta z przyczepą - również lawetą uderzył w przyczepę do przewozu drewna poprzedzającego go samochodu ciężarowego.

W wyniku potężnego zderzenia autolaweta zjechała częściowo na pobocze drogi, a w kabinie został uwięziony kierowca. Świadkowie, przypadkowi kierowcy oraz właściciele pobliskiej restauracji jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych, próbowali wydobyć uwięzionego kierowcę z wraku. To okazało się niemożliwe.

Na miejsce dotarły trzy zastępy strażaków z Nowego Tomyśla, pogotowie oraz policja. Rozpoczęła się długa walka o życie kierowcy. Uwalnianie go z rozbitego pojazdu trwało kilkadziesiąt minut. Ostatecznie udało się i ranny mężczyzna - mieszkaniec powiatu pleszewskiego - trafił do karetki, gdzie zajął się nim lekarz.