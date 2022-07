Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Która szkoła wypadła najlepiej w Pleszewie?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 w Pleszewie

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 502 tys. uczniów w całej Polsce, w tym 6.150 obywateli Ukrainy. W Mieście i Gminie Pleszew do egzaminu przystąpiło 498 uczniów w 6 placówkach prowadzonych przez samorząd i dwóch działających na zasadzie stowarzyszenie. Najlepsze wyniki uzyskały Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc., z matematyki – 57 proc., z języka angielskiego – 67 proc., z języka niemieckiego – 50 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w zależności od płci uczniów

Z egzaminem ósmoklasisty lepiej poradziły sobie dziewczęta. Średnio uzyskały wynik z języka polskiego na poziomie 65 proc., a chłopcy na poziomie 55 proc. Język angielski uczennice zdały na poziomie 68 proc., język niemiecki – 53 proc. Takie same średnie wyniki uzyskali chłopcy i dziewczęta na egzaminie z matematyki. Średnio uzyskali z niego 57 proc.

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: