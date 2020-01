Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o nowych terminach rozliczeń

Urząd Skabrowy informuje: podatnicy rozliczający swoje dochody z najmu w formie ryczałtu powinni pamiętać o zmianie terminu składania PIT-28 za rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 2 marca 2020 r. Rozliczający się według skali podatkowej składają PIT-36 na dotychczasowych zasadach (do końca kwietnia 2020 r.).

Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne

zasady według skali podatkowej. W takim przypadku zaliczki powinny być wpłacane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a rozliczenia rocznego dokonuje się w PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku. W tej formie

opodatkowania najemca może odliczyć koszty uzyskania przychodu, takie jak np. wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu, wydatki na wyposażenie (meble, sprzęt AGD), remonty, odpisy amortyzacyjne czy odsetki od kredytu. Podatnicy osiągający przychody z najmu mogą też wybrać opodatkowanie

w formie ryczałtu. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania

w tej formie na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym

wpłatę (a jeżeli przychód został osiągnięty w grudniu – złożenie zeznania).

W ryczałcie obowiązują dwie stawki podatku: bazowa – 8,5% oraz 12,5%

(od nadwyżki ponad 100 tys. zł), nie ma natomiast możliwości odliczenia kosztów

uzyskania przychodu. Wpłat ryczałtu można dokonywać miesięcznie lub – pod

określonymi warunkami – kwartalnie*. Jeśli wynajmującymi są małżonkowie, którzy nie mają rozdzielności majątkowej, każdy z nich powinien opodatkować swoje przychody z najmu proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Jeśli mają oni wspólność majątkową, możliwe jest opodatkowanie całości dochodu przez jednego z nich. Aby to zrobić, powinni złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie wskazujące, które z nich będzie w całości rozliczać podatek. Sposobu rozliczania (według skali podatkowej lub ryczałtem) nie trzeba w odrębnej formie zgłaszać do urzędu skarbowego – wystarczy dokonanie pierwszej w danym roku wpłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że wybrana

forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok i można ją zmienić dopiero w kolejnym roku podatkowym. *Rozliczenie kwartalne mogą stosować wyłącznie osoby rozpoczynające

wynajem lub takie, których przychód z najmu w poprzednim roku nie przekroczył

