Choć za oknami mamy już jesień, to Ewelina Wąsalska ze Studia Evey postanowiła w wyjątkowy sposób pożegnać się z latem pokazując, to co ma najlepsze, czyli swoje kursantki pole dance na niezwykłej sesji z gołuchowskim zamkiem w tle

Gołuchowski Zamek Czartoryskich widział już wiele, ale czegoś takiego w swojej historii jeszcze nie przeżył. Instruktorka pole dance Ewelina Wąsalska postanowiła pożegnać lato w wyjątkowy sposób. Na sesje zdjęciową z jednym z najpiękniejszych zamków w tle zaprosiła swoje kursantki z Evey Studio z Pleszewa.