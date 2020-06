Wybory prezydenckie. Hala sportowo-widowiskowa stanie się lokalem wyborczym

Już od zbliżających się wyborów prezydenckich wyborcy z obwodu nr 1 w Gołuchowie, będą głosować w hali sportowo-widowiskowej, a nie - jak dotychczas - w Urzędzie Gminy.

- Zmiana ta jest podyktowana licznymi sugestiami mieszkańców, aby przenieść siedzibę lokalu wyborczego w Gołuchowie, z uwagi na jego usytuowanie na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy. Wniosek o przeniesienie siedziby został rozpatrzony pozytywnie. Proponowany lokal usytuowany jest na parterze, co z pewnością ułatwi dotarcie do niego wielu osobom. Spełnia on również wymogi lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - wyjaśnia przyczyny zmiany wójt Marek Zdunek.