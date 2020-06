Wybory prezydenckie 2020. "Walka trwa dalej. Wierzymy w zwycięstwo Andrzeja Dudy" - mówią lokalni politycy związani z PiS-em

- To, że będzie druga tura było pewne, ale osobiście liczyłem na nieco większe poparcie dla Andrzeja Dudy, gdzieś na poziomie 45%. Sprawa pozostaje otwarta, trzeba walczyć dalej. Będę robił, co w mojej mocy, aby wygrał obecnie urzędujący prezydent - mówi Leszek Bierła, lider pleszewskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Teraz Duda i Rafał Trzaskowski mają dwa tygodnie, aby przekonać do siebie wyborców, którzy w pierwszej turze postawili na innych kandydatów. - Można powiedzieć, że w pewnym sensie krótszą drogę do pokonania ma Andrzej Duda, bo potrzebuje jeszcze około 8% głosów, a Rafał Trzaskowski 20%. Nie przypuszczam, aby wszystkie osoby, które zagłosowały choćby na Szymona Hołownię poszły za dwa tygodnie do wyborów. Oni postawili na kandydata bezpartyjnego i teraz mogą nie być zainteresowani ponownym pójściem do urn - dzieli się swoimi przewidywaniami Leszek Bierła.