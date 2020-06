Wybory prezydenckie 2020. Na 4 godziny przed zamknięciem lokali zagłosowało już prawie 50% Polaków. Jak wygląda sytuacja w naszym powiecie?

Do godziny 17.00 zagłosowało 45,78% mieszkańców naszego powiatu. Liderem nadal jest miasto i gmina Pleszew - 46,92%. Na kolejnych miejscach: Gołuchów (45,10%), Chocz (44,94%), Gizałki (44,89%), Dobrzyca (44,69%) i Czermin (43,93%).

W województwie wielkopolskim frekwencja wynosi 48,06% i jest wyższa niż w kraju. W Polsce do godziny 17.00 zagłosowało 47,89% uprawnionych obywateli.Tym samym końcowy wynik z 2015 roku (48,96%) został niemal wyrównany 4 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest 29 526 533 osób. Karty do 17.00 wydano już 14 166 725 wyborcom. W wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja do godziny 17 wynosiła zaledwie 34,41%.

Najwyższa frekwencja jest w województwie mazowieckim - 51,17%, a najniższa w opolskim - 42,32%. Spośród dużych miast na czele Warszawa (54,76%), a stawkę zamyka Gdańsk (47,63%).

POLECAMY RÓWNIEŻ: