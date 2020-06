Wybory prezydenckie 2020. Frekwencja w powiecie pleszewskim niższa niż w kraju. Najchętniej głosują mieszkańcy miasta i gminy Pleszew

Najchętniej przed południem głosowali mieszkańcy miasta i gminy Pleszew. Tutaj frekwencja wyniosła 22,38%. Na kolejnych miejscach: Gizałki (19,79%), Dobrzyca (19,49%), Czermin (19,32%), Gołuchów (18,99%) i Chocz (17,61%).

W okręgu kaliskim, obejmującym wszystkie powiaty Południowej Wielkopolski, frekwencja w południe wyniosła 21,71%. Najwyższa była w Kaliszu - 25,39%, a najniższa w gminie Chocz.

Frekwencja w województwie wielkopolskim do godziny 12.00 wyniosła 23,06%. Stawce przewodzi województwo mazowieckie - 26,36%. Na przeciwnym biegunie - opolskie - 20,62. W dużych miastach najliczniej przy urnach stawili się do tej pory mieszkańcy Warszawy (29,59%), najsłabiej pod tym względem wygląda Gdańsk (22,11%).

Uprawnionych do głosowania jest 29 526 533 osób. Karty do 12.00 wydano już 7 109 803 wyborcom. W wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja do godziny 12 wynosiła zaledwie 14,61%.