Wybory parlamentarne. Mieszkańcy powiatu pleszewskiego ruszyli do urn

W lokalach pojawia się sporo wyborców. Tradycyjnie, głosuje niedzielnej mszy. Do tej pory, nie doszło u nas do żadnych incydentów. Jak poinformowała w czasie konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza, głosowanie w całej Polsce rozpoczęło się zgodnie z planem - o godz. 7.00, więc na razie godzina zakończenia wyborów i co za tym idzie, ciszy wyborczej, nie jest zagrożony.

Pierwszych informacji dotyczących frekwencji możemy spodziewać się około południa.