Wybory Parlamentarne 2019. Nie tylko Piotr Kusiakiewicz na liście Koalicji Obywatelskiej. Wystartuje także Anna Koniewicz-Kruk

Przewodnicząca wnioskuje o budowę deptaka do mostu. Co na to powiat?

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Chocz Anna Koniewicz-Kruk wnioskuje o podjęcie działań w celu realizacji deptaka od ulicy Pleszewskiej do mostu na Prośnie. Co na to władze powiatu pleszewskiego?