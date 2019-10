Wybory parlamentarne 2019. Chcesz głosować w miejscu, w którym nie jesteś zameldowany? Dziś ostatni dzień, by dopisać się do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć drogą elektroniczną. Potrzebny jest do tego albo profil zaufany, albo e-dowód. Trzeba też znać adres, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów.

Na GOV.PL wybierz kartę Meldunek i wybory, a następnie e-usługę „Dopisz się do spisu wyborców”. Kliknij przycisk „Dopisz się do spisu wyborców” i zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Wypełnij wniosek i wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców. Sprawdź wypełniony formularz i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym lub e-dowodem. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę „Mój GOV” i podany we wniosku adres e-mail. Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z Tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę „Mój GOV”.