Wyborów nie było, ale jakby były... Tego internauci nie mogli pozostawić bez komentarza

Choć do urn nie poszliśmy, a wybory zostały odwołanie, to jednak formalnie... się odbyły. Teraz Sąd Najwyższy ma je uznać za nieważne. Takiego zamieszania nie pamiętają najstarsi górale. Mało kto jest jeszcze w stanie się w tym połapać. Mocno upraszczając pandemia koronawirusa sprawiła, że zrezygnowano z tradycyjnych wyborów, a obóz rządzący postanowił forsować wybory korespondencyjne. Im bliżej jednak było "godziny zero", tym przeprowadzenie głosowania stawało się mniej prawdopodobne. Wreszcie tuż przed weekendem Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin doszli do porozumienia i zdecydowali o przesunięciu wyborów. Kiedy do nich dojdzie? Wciąż nie wiadomo. Takie sytuacje zawsze stanowią pożywkę dla internautów, którzy ochoczo i z poczuciem humoru komentują otaczającą ich rzeczywistość. Nie inaczej było tym razem. Zobaczcie sami!